Boluspor'da 2 oyuncu kadro dışı bırakıldı
- Kırmızı beyazlı ekipte, yönetim kurulu kararıyla Uğur Akdemir ve Franck Etoundi kadro dışı kaldı10 Aralık 2018 Pazartesi 21:28
BOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor'da Uğur Akdemir ve Franck Etoundi, kadro dışı bırakıldı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, yönetim kurulunun haftalık olağan toplantısında, teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın raporu doğrultusunda profesyonel futbol takımı oyuncularından Uğur Akdemir ve Franck Etoundi'nin kadro dışı bırakılmasına karar verildiği belirtildi.
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