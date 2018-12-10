0553 313 94 23

Boluspor'da 2 oyuncu kadro dışı bırakıldı

- Kırmızı beyazlı ekipte, yönetim kurulu kararıyla Uğur Akdemir ve Franck Etoundi kadro dışı kaldı

10 Aralık 2018 Pazartesi 21:28
Boluspor'da 2 oyuncu kadro dışı bırakıldı


BOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor'da Uğur Akdemir ve Franck Etoundi, kadro dışı bırakıldı.


Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, yönetim kurulunun haftalık olağan toplantısında, teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın raporu doğrultusunda profesyonel futbol takımı oyuncularından Uğur Akdemir ve Franck Etoundi'nin kadro dışı bırakılmasına karar verildiği belirtildi.


Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 21:28
  1. Boluspor
  2. Franck Etoundi
  3. Futbol
  4. kadro dışı
  5. Spor Toto 1. Lig
  6. Uğur Akdemir

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - Zonguldak'taki tefecilik operasyonu
    1. GÜNCELLEME - Zonguldak'taki tefecilik..
    2. 2019 yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    3. Voyager 2 yıldızlararası bölgeye ulaştı
    4. Fenerbahçe için acı tablo! İşte puan..
    5. Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm
    6. Başkan Erdoğan Hakan Fidan'ı kabul etti
    7. Cezayir'den "kiliselerin kapatıldığı"..
    8. Korkunç iddia! Parmakları hastanede..
    9. "Küresel Göç Mutabakatı ülkelerin..
    10. Denizli'de FETÖ/PDY'nin il yapılanması..
    11. Bursaspor, Göztepe maçının..
    12. Çin çok sayıda Apple modelinin..
    13. 'Noel Baba gerçek değil' dedi,..
    14. İstanbul'da kaçak kazı operasyonu
    15. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    16. Almanya'da cami yakınındaki yangına..
    17. Eski Gambiya Başkanı Jammeh'e ABD'ye..
    18. Kasımpaşa, Kayserispor duvarına tosladı!
    19. "Mobil uygulamalar kullanıcı..
    20. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    Türk futbolunda görülmemiş olay! Ali Koç'tan futbolculara tarihi ceza
    Türk futbolunda görülmemiş olay! Ali Koç'tan futbolculara tarihi ceza
    Osmanlı mezarlığını gördükten sonra harekete geçti... Hırvat yazar ezber bozdu!
    Osmanlı mezarlığını gördükten sonra harekete geçti... Hırvat yazar ezber bozdu!
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    Erdoğan, “Allah’ımız var” dedi, Fransız siyasetçi kudurdu! İğrenç sözler
    Erdoğan, “Allah’ımız var” dedi, Fransız siyasetçi kudurdu! İğrenç sözler
    Tarihçi İlber Ortaylı'dan gençlere tavsiye: Kırsal bölgelere yerleşin
    Tarihçi İlber Ortaylı'dan gençlere tavsiye: Kırsal bölgelere yerleşin

    Günün Karikatürü

    10 Aralık 2018
    Laikçi linç görevden aldırdı
    Laikçi linç görevden aldırdı
    Merkez Bankası açıkladı! Tedavülden kalkıyor
    Merkez Bankası açıkladı! Tedavülden kalkıyor