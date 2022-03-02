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Spor Boluspor - Tuzlaspor maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?
Spor

Boluspor - Tuzlaspor maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Futbol Federasyonu, 23 Ocak Pazar günü Boluspor-Tuzlaspor oynamaktı. Maç elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle ertelenmişti. Hem Boluspor hem de Tuzlaspor taraftarı ertelenen maçın ne zaman oynanacağını merak etmeye başlamışı. Peki ertelenen Boluspor - Tuzlaspor maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2022-03-02 11:43:00 - 2022-03-02 11:45:54
Boluspor - Tuzlaspor maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

1. Lig'de 23 Ocak Pazar günü oynanması planlanan ancak hava muhalefeti nedeniyle erlenen Boluspor-Tuzlaspor maçı oynanacak. Ligin 22. haftasında elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle ertelenen Beypiliç Boluspor - Tuzlaspor karşılaşması bugü oynanacak.

Boluspor - Tuzlaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Bolu Atatürk Stadı'nda saat 14.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Karşılaşma TRT SPOR'da futbolseverlerle buluşacak. Karşılaşma öncesi Boluspor 34, Tuzlaspor 31 puana sahip. 

Eyüpspor-Bursaspor maçı

Eyüpspor-Bursaspor maçı ne zaman saat kaçta oynanacak?

Öte yandan Ligde 23 Ocak Pazar günü saat 19.00'da başlayan ve elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle 12. dakikada önce ertesi güne, ardından da ileri bir tarihe ertelenen Eyüpspor-Bursaspor müsabakası ise kaldığı dakika ve şartlarda 10 Mart Perşembe günü saat 20.00'de yapılacak.

1. Lig puan durum

1. lig puan durum

1. lig puan durumu

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