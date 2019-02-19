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Boluspor galibiyet serisi yakalamak istiyor

Teknik direktör Orhan Kaynak:"Bizim galibiyete, galibiyet serisine ihtiyacımız var. Bu oyuncular bunu hak ediyor, bu kulüp bunu hak ediyor. Umarım bunu bu hafta gerçekleştirmeye başlarız"

19 Şubat 2019 Salı 16:09
Boluspor galibiyet serisi yakalamak istiyor

BOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor'un teknik direktörü Orhan Kaynak, "Bizim galibiyete, galibiyet serisine ihtiyacımız var. Bu oyuncular bunu hak ediyor, bu kulüp bunu hak ediyor. Umarım bunu bu hafta gerçekleştirmeye başlarız." dedi.

Kaynak, Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Bolu Atatürk Stadı'nda 23 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da Adanaspor ile karşılaşacaklarını söyledi.

"Boluspor olarak istediğimiz şeyleri yapmak için tabii ki bir zaman, bir süre istedik." diyen Kaynak, "Bu zamana kazanarak devam etmek istiyorduk. Bu en azından zihinsel ve fiziksel sıkıntıları giderme adına hep söylediğimiz kazanarak gitseydik, direkt şampiyonluk adına bir şeyler söyleyebilirdik." şeklinde konuştu.

Kaynak, uzun zamandır kazanamamanın psikolojisinin büyük olduğunu belirterek, bunu aşmaya çalıştıklarını vurguladı.

Altay'dan son dakikada gol yemelerinin kötü olduğuna değinen Kaynak, "Bir puan alsaydık da üzülürdüm. Bizim galibiyete, galibiyet serisine ihtiyacımız var. Bu oyuncular bunu hak ediyor, bu kulüp bunu hak ediyor. Umarım bunu bu hafta gerçekleştirmeye başlarız." ifadelerini kullandı.

Oyuncuların bilinçli hareket etmesi gerektiğine işaret eden Kaynak, bu hafta da Özgürcan Özcan'ın antrenmanda parmağının kırıldığını, 3 hafta sahalardan uzak kalacağını, iki oyuncularının da gribal enfeksiyon geçirdiğini bildirdi.

Kaynak, tek amaçlarının Adanaspor maçını kazanmak olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"En büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi gol becerisi. Bununla ilgili sürekli çalışmalar yapıyoruz. Hücum anlamında, pozisyon anlamında, gol anlamında çalışıyoruz. Çalışmaktan başka çaremiz yok. Boluspor'u iyi yerlere getirmek için çalışıyoruz."


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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 16:09
  1. adanaspor
  2. Atatürk
  3. Boluspor
  4. Boluspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak

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