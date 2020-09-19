  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Boluspor Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir: "Tüm Türkiye başarılı Boluspor’u bekliyor"
Spor

Boluspor Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir: "Tüm Türkiye başarılı Boluspor’u bekliyor"

Yeniakit Publisher
2020-09-19 13:31:34 -
Boluspor Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir: "Tüm Türkiye başarılı Boluspor’u bekliyor"

BOLU (AA) - TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor'un başkan yardımcısı Rasim Özdemir, "İnsanlar, Boluspor'un 1. Lig'de olmasını istemiyor. Tüm Türkiye başarılı Boluspor'u bekliyor." dedi.

Özdemir, kulübün yayın organı Boluspor TV'ye yaptığı açıklamada, ligin ilk haftasında oynadıkları Ankara Keçiörengücü karşılaşmasını değerlendirerek, hedefleri hakkında bilgiler verdi.

Ankara Keçiörengücü'nün karşısına salgın tedbirleri nedeniyle seyircisiz çıktıklarını anımsatan Özdemir, "Karşılaşmayı, sınırlı sayıda kişiler izledi. Karşımızdaki rakip geçtiğimiz yıl birlik bütünlük içinde oynayan, kadrosunu çok bozmayan bir takımdı. Bizim kadromuz çok yeni bir kadro. Birlikte ilk maça çıktılar. Ona rağmen takımın iyi olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.


- "Zamana ihtiyacımız var"


Özdemir, ilk karşılaşmadan almaları gereken dersler olduğunu aktararak, "Bu maç bize gösterdi ki, bizim zamana ihtiyacımız var. Bu zamanı inşallah çok kısa bir süre içinde tamamlarız. Bundan sonraki haftalar içinde daha iyi olacağımızı düşünüyorum. İlk hafta için söylenecek çok fazla şey yok." ifadelerini kullandı.

Boluspor'un bir marka olduğuna dikkati çeken Özdemir, şunları kaydetti:

"Bu şehrin iki tane değeri var. Bir tanesi İzzet Baysal. Diğeri Boluspor. Bu değerlerin ikisine de sahip çıkmamız lazım. Boluspor bir marka. Türkiye’nin hangi şehrine giderseniz gidin biz deplasmanlara gittiğimizde eski yıllarını mutlaka hatırlıyorlar, hatırlatıyorlar. İnsanlar Boluspor'un 1. Lig'de olmasını istemiyor. Tüm Türkiye başarılı Boluspor'u bekliyor."

Bundan önceki sezonlara bakıldığında, Beypiliç Boluspor'un birçok kulübe göre çok başarılı olduğunu dile getiren Özdemir, 13 yıldır bu ligde olduklarını hatırlattı.

Özdemir, hala başarılı olduklarını düşündüklerini belirterek, "Artık Bolu halkı da Boluspor'u bilen tanıyan herkes de Boluspor'un Süper Lig'de yer almasını istiyor. Bunun da zamanının geldiğini düşünüyoruz ama emin adımlarla gitmek lazım. Süper Lig'e çıkaracağız diye bundan önce hamleler yapan, taraftar ve bütçe anlamında bizden kat kat büyük olan kulüplerin şu anda yok olduğunu görüyoruz. Biz emin adımlarla gidiyoruz." ifadelerini kullandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Prof.Dr. Cengiz Tomar'dan Arap kanalında tokat gibi sözler
Gündem

Prof.Dr. Cengiz Tomar'dan Arap kanalında tokat gibi sözler

Ortadoğu uzmanı Prof.Dr. Cengiz Tomar, Arap televizyonunda Türkiye aleyhine yapılan konuşmalar sonrası Hafter ve Mısır yanlısı konuklara ser..
Bakan Akar'dan olay sözler: Boyu yetmez
Siyaset

Bakan Akar'dan olay sözler: Boyu yetmez

Milli Savunma Bakanı Akar, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimi körükleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepki gösterdi.

O ülkede ilginç olay! Yaşlı kadın, ayıyı bakın nasıl kaçırdı
Yaşam

O ülkede ilginç olay! Yaşlı kadın, ayıyı bakın nasıl kaçırdı

Yakutistan'da 84 yaşındaki yaşlı kadın, karşısına çıkan ayıyı kükreyerek kaçırdı.

Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı