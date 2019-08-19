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Boluspor, 3 yeni transferine imza attırdı

TFF 1.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 15:09
Boluspor, 3 yeni transferine imza attırdı

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, transfer çalışmaları kapsamında aralarında milli futbolcuların da olduğu 3 yeni oyuncuyla sözleşme imzaladı.


TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, yeni sezonda transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı beyazlı ekibin kulüp tesislerinde düzenlenen törende, aralarında milli futbolcular Alimardon Shukurov, Halil İbrahim Köse ve kaleci Yavuz Aygün ile sözleşme imzalandı. İmza töreninde konuşan Başkan Necip Çarıkcı, “Alimardon Shukurov ile 3 yıllık bir mukavele yapacağız. 1 aydan beridir Belçika’da takip ettiğimiz, 21 yaşında U19 milli takım formasını da giymiş Halil İbrahim Köse ile de anlaşma yapacağız. İnşallah bu iki genç futbolcumuz hem kulübümüze, hem ülkemize hem de ailelerine çok faydalı bir futbolcu olarak Türk futboluna hizmet ederler. Bu iki genç futbolcumuz takımımıza hayırlı olsun. Shukurov ayrıca Kırgızistan A Milli Futbol Takımında da forma giyecek. Buıgün 3’üncü transferimiz, Göztepe spordan yüzde 25 madde koydurup özmal yaptığımız, bu sene Orduspor’da oynayan 23 yaşındaki kalecimiz Yavuz Aygün ile de 2 yıllık mukavele yapacağız. İnşallah Yavuz’da bundan sonra Boluspor’a kaleci olarak hizmet edecek. Bu transfer de kulübümüze hayırlı olsun” dedi.


Alimardon Shukurov, “Öncelikle başkanımız Necip Çarıkçı’ya, başantrenörümüz Giray Bulak ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Burada bulunduğum süre içerisinde her gün gelişimime katkı sağlamak için elimden gelen her şeyi yapacağım ve bu formanın hakkını vererek oynayacağıma kendi adıma söz veriyorum” diye konuştu.


Halil İbrahim Köse ise, başarılı olacaklarına inandığını belirterek, “Bu güzel camiaya geldiğime çok mutluyum. Öncelikle başkanımıza, antrenörümüze ve bu transferde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.Boluspor’un başarısı için elimden gelenin en iyisini yapacağım, kalbimle oynayacağım. Hep birlikte başarılı olacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.


Genç kaleci Yavuz Aygün, hedefleri olduğunu ifade ederek, “Transferde başta başkanımız ve hocamız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hedefleri ve hayalleri olan bir futbolcuyum. Bu doğrultuda Boluspor’u seçtim. İnşallah bu formayla Türkiye’de Yavuz Aygün diye iyi bir kaleci olduğunu herkese kanıtlamak istiyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 15:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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