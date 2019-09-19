0553 313 94 23

Bölüm başı 270 bin isteyen Kıvanç Tatlıtuğ’dan mahkemede güldüren sözler

Vergi kaçırdığı iddiasıyla yargılanan ve 5 yıl hapis cezası istenen oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, mahkemede aylık gelirini açıkladı. Çarpışma dizisi için bölüm başı 270 bin TL istediği bilinen Tatlıtuğ’un mahkemedeki sözleri güldürdü.

19 Eylül 2019 Perşembe 16:10
Bölüm başı 270 bin isteyen Kıvanç Tatlıtuğ’dan mahkemede güldüren sözler

 yeniakit.com.tr Reklamlardan milyonlar kazanan, dizi yapımcılardan da haftalık 200 binin altında ücret almayan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, vergi kaçırdığı gerekçesiyle yargılandığı davada adeta milletin aklıyla alay etti. Aylık geliri hakkında açıklama yapan Tatlıtuğ, meslek gereği yaptığı anlaşmalardan aldığı ücretlerin unutulduğunu sandı.

“Aylık gelirim 30 bin TL

Vergi müfettişlerinin 2017'de ‘bağımsız manken ve modellerin faaliyeti’ kapsamında yaptıkları denetimlerde Kıvanç Tatlıtuğ'un adına 2012-2013 yılları arasında satışa dayanmayan sahte faturalar düzenlendiği tespit edildi. Hakkında vergi kaçırmadan dava açılan Kıvanç Tatlıtuğ, bugün adliyedeydi.

Duruşmada aylık kazancı sorulan Kıvanç Tatlıtuğ verdiği rakamla şaşırttı. Tatlıtuğ, aylık gelirinin 30 bin TL olduğunu iddia etti.

Mahkeme Kıvanç Tatlıtuğ'un mali müşaviri Erdal Doğan hakkında yürütülen ceza soruşturması veya kovuşturması olup olmadığının araştırılması için davayı Şubat ayına erteledi.

Milletin aklıyla alay etti!

Kıvanç Tatlıtuğ mahkemede 30 bin TL aylık geliri olduğunu söylese de, dizi ve reklamlar için yaptığı anlaşmalar hakkındaki haberler hafızalardaki tazeliğini koruyor.

Kurt Seyit ve Şura” isimli diziden haftalık 65 bin TL ücret alan Tatlıtuğ, aylık 260 bin TL’yi cebe indiriyordu.

Kuzey ve Güney dizisinden de Tatlıtuğ’un bölüm başı 70 bin TL aldığı öğrenilmişti.

Ali Eyüboğlu, Kıvanç Tatlıtuğ’un FOX'taki bir dizi için bölüm başı 270 bin TL istediğini söylemişti.

Tatlıtuğ, bir banka için rol aldığı, “Zıt İkizler” temalı reklam filmi içinse 2 milyon $ almıştı. Aynı zamanda Tatlıtuğ, bir giyim markasıyla yaptığı anlaşmadan da 3 milyon $ ücret almıştı.

Türkiye’nin yargı reformunu tartıştığı bu günlerde, göz göre göre hakime yanlış bilgi veren Tatlıtuğ ile ilgili verilecek karar merak ediliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 16:10
  1. Kıvanç Tatlıtuğ
  2. para
  3. aylık gelir

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    EYT Finlandiya modeli ile mi çıkartılacak? Nedir bu EYT Finlandiya modeli?
    1. EYT Finlandiya modeli ile mi..
    2. Fitch'ten Türkiye açıklaması: Son..
    3. Reklam yapmak için 3 metrelik köpek..
    4. Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ'cüler..
    5. Çanakkale'de 72 düzensiz göçmen..
    6. Kayyım atamaları Avrupa Parlamentosunu..
    7. Eylem hazırlığındaki DAEŞ'lilere..
    8. Bir haftadır kayıp olan Derya bulundu
    9. Bağımsızlık Denetçilik Sınavı ne zaman?
    10. Bülent Korkmaz: VAR sistemindeki hakem..
    11. Prandelli, Eljif Elmas'ı öve öve..
    12. SSK girişim 1985 ne zaman emekli olurum?
    13. Sergen Yalçın: G.Saray'ı yenmek için..
    14. AK Partili belediye CHP'li vekilin..
    15. Mansur Yavaş hakim karşısında hesap..
    16. 2019 Teknofest ne zaman sona erecek?
    17. Dün Başkan Erdoğan ile görüşen Şamil..
    18. Kayserispor'dan "vefa" çağrısı
    19. Fenerbahçe'de Moses ve Isla sevinci!
    20. ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den..
    Davutoğlu’nun sağ kolu AK Parti’den istifa etti
    Davutoğlu’nun sağ kolu AK Parti’den istifa etti
    Husiler'den 'Erdoğan' açıklaması!
    Husiler'den 'Erdoğan' açıklaması!
    Erdoğan açıkladı: Bir zam daha yapacağız!
    Erdoğan açıkladı: Bir zam daha yapacağız!
    İSPARK görevlisinden 'Boş yer var mı?' diyen araç sahibine skandal cevap: "Gabar'da var, Kato'da var"
    İSPARK görevlisinden 'Boş yer var mı?' diyen araç sahibine skandal cevap: "Gabar'da var, Kato'da var"
    Almanya'dan '15 Temmuz' itirafı! Açık açık söyledi
    Almanya'dan '15 Temmuz' itirafı! Açık açık söyledi

    Günün Karikatürü

    19 Eylul 2019
    Davutoğlu’nun yeni parti binasının kirasını kimler ödüyor?
    Davutoğlu’nun yeni parti binasının kirasını kimler ödüyor?
    "TİKTOK” kullananlara geçmiş olsun!
    "TİKTOK” kullananlara geçmiş olsun!