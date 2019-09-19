Bölüm başı 270 bin isteyen Kıvanç Tatlıtuğ’dan mahkemede güldüren sözler

yeniakit.com.tr Reklamlardan milyonlar kazanan, dizi yapımcılardan da haftalık 200 binin altında ücret almayan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, vergi kaçırdığı gerekçesiyle yargılandığı davada adeta milletin aklıyla alay etti. Aylık geliri hakkında açıklama yapan Tatlıtuğ, meslek gereği yaptığı anlaşmalardan aldığı ücretlerin unutulduğunu sandı.

“Aylık gelirim 30 bin TL

Vergi müfettişlerinin 2017'de ‘bağımsız manken ve modellerin faaliyeti’ kapsamında yaptıkları denetimlerde Kıvanç Tatlıtuğ'un adına 2012-2013 yılları arasında satışa dayanmayan sahte faturalar düzenlendiği tespit edildi. Hakkında vergi kaçırmadan dava açılan Kıvanç Tatlıtuğ, bugün adliyedeydi.

Duruşmada aylık kazancı sorulan Kıvanç Tatlıtuğ verdiği rakamla şaşırttı. Tatlıtuğ, aylık gelirinin 30 bin TL olduğunu iddia etti.

Mahkeme Kıvanç Tatlıtuğ'un mali müşaviri Erdal Doğan hakkında yürütülen ceza soruşturması veya kovuşturması olup olmadığının araştırılması için davayı Şubat ayına erteledi.

Milletin aklıyla alay etti!

Kıvanç Tatlıtuğ mahkemede 30 bin TL aylık geliri olduğunu söylese de, dizi ve reklamlar için yaptığı anlaşmalar hakkındaki haberler hafızalardaki tazeliğini koruyor.

“Kurt Seyit ve Şura” isimli diziden haftalık 65 bin TL ücret alan Tatlıtuğ, aylık 260 bin TL’yi cebe indiriyordu.

Kuzey ve Güney dizisinden de Tatlıtuğ’un bölüm başı 70 bin TL aldığı öğrenilmişti.

Ali Eyüboğlu, Kıvanç Tatlıtuğ’un FOX'taki bir dizi için bölüm başı 270 bin TL istediğini söylemişti.

Tatlıtuğ, bir banka için rol aldığı, “Zıt İkizler” temalı reklam filmi içinse 2 milyon $ almıştı. Aynı zamanda Tatlıtuğ, bir giyim markasıyla yaptığı anlaşmadan da 3 milyon $ ücret almıştı.

Türkiye’nin yargı reformunu tartıştığı bu günlerde, göz göre göre hakime yanlış bilgi veren Tatlıtuğ ile ilgili verilecek karar merak ediliyor.