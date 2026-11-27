Bolu'da, Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünce Yedigöller ve Gölcük Tabiat Parkı'na düzenlenen günübirlik geziye katılan çocukları ve görevli personeli taşıyan araçtan haber alınamaması üzerine ekipler harekete geçti

.SAAT 15.00'TEN BU YANA HABER ALINAMIYOR

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca saat 19.10 sıralarında Bolu AFAD'a yapılan bildirimde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı araçla saat 15.00'ten itibaren iletişim kurulamadığı belirtildi.SON GPS SİNYALİ YEDİGÖLLER'DEN ALINDIAraçtan alınan son GPS sinyalinin Yedigöller Kapankaya Seyir Terası mevkisine ait olduğunun belirlenmesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, karadan yürütülen arama çalışmalarının yanı sıra dronla havadan da bölgeyi taramaya başladı.

BAKANLIK AÇIKLADI: ARAÇTA 10 ÇOCUK VE 3 PERSONEL BULUNUYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada araçta 14-17 yaş aralığında 10 kız çocuğu ile 3 görevli personelin bulunduğunu bildirdi.Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğümüzde bulunan 14-17 yaş aralığındaki 10 kız çocuğumuz ve 3 görevli personelimizin katılımıyla Bolu Yedigöller ve Gölcük Tabiat Parkı'na günübirlik gezi düzenlenmiştir. Gezi dönüşünde araçla irtibatın kesilmesi üzerine ilgili kurumlara bilgi verilmiş ve bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edilmiştir.Çocuklarımıza ve görevli personelimize en kısa sürede ulaşılması amacıyla AFAD, Jandarma ve Bakanlık ekiplerimiz tarafından arama ve inceleme çalışmaları ayrıca dron destekli şekilde titizlikle sürdürülmektedir. Bakanlığımız, arama kurtarma çalışmalarını ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde yakından takip etmektedir."