Bolu'dan tedirgin eden haber! Hastaların 53'ü çocuk, 14 kişi ise yoğun bakımda

Çaydurt ilçesi Yuva köyünde Kurban Bayramı'nın son gününde çok sayıda kişi benzer şikayetlerle hastaneye başvurdu. Çoğunluğu çocuklar olmak üzere, hastalarda genel olarak karın ağrısı, mide bulantısı ve kanlı ishal görüldü. Hastaneye götürülen çocuklar ve yetişkinlerin ilk belirlemelere göre zehirlendiği belirlendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlerdir artmaya devam eden vakalara ilişkin son durumu paylaştı.

"Şu ana dek can kaybı olmadı"

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bolu Çaydurt Yuva Köyü bölgesinde içme suyundan etkilenenlerin sayısı 45'i yetişkin, 53'ü çocuk olmak üzere 98'e ulaştı. 14'ü yoğun bakımda olan 43 hastanın tedavisi devam ediyor. 17 hasta başka şehirlerdeki hastanelere sevk edilmiş durumdadır. Şu ana dek olayda can kaybı olmadı" ifadelerini kullandı.

Kaynaklardan numune alındı

Öte yandan, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Halk Sağlığı İl Müdürlüğü ekipleri çocukların içtiği su ile yediği yiyeceklerden numune aldı. Sağlık Bakanlığı'ndan özel bir ekip de zehirlenmenin sebebinin belirlenmesi için Bolu'ya gelerek inceleme başlattı. Köyde yaşayan vatandaşlara içme suyunu içmemeleri yönünde uyarılarda bulunuldu. Köye içme suyunun sağlandığı su deposu boşaltılarak dezenfekte edildi. İlaçlı dezenfekte işleminin ardından suların kaynatılıp kullanılması yönünde uyarı yapıldı. Ayrıca su deposunu besleyen kaynaklardan da numuneler alındı.

"Suya mikrop karışmış olabilir"

Bolu Valisi Erkan Kılıç dün yaptığı açıklamada, "Nereden kaynaklandığı noktasında çalışılıyor. Su kaynaklı olarak düşünüyoruz. Ama tam olarak netleşmedi. Birkaç gün sürer sonuçların çıkması. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan sel ve su taşkınlarından dolayı suya mikrop karışmış olabilir diye düşünüyoruz ama tam olarak netleşmedi" dedi.

Köyde imamlık yapan Zeki Yeşiller ise yaşananları şöyle anlattı:

"Cumartesi günü bayramdan sonra halk arasında karın ağrısı ishal görülmüş. Cumartesi günü Sağlık Müdürlüğü yetkilileri muhtarımızla geldi. Sulardan tahlil alındı. Daha çok çocuklarda görülüyor. Büyük insanlarda daha hafif geçtiği ancak kanlı ishal olduğu söylendi. Sağlık Müdürlüğü ekipleri depodan ve yaylalardan analiz aldılar. Dün akşam sular temizlendi. Dezenfekte edildi, klorlandı. Dünden beri şebekede su yok. Akşam özel idare tarafından su getirildi. Saat 3.00'a kadar halka su dağıtıldı. İnşallah çocuklarımıza bir şey olmaz. Her ailede yok. Nasıl bir şey olduğunu anlamadık."