  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bolu'daki yangında hayatını kaybeden iki çocuk son yolculuğuna uğurlandı

Yeniakit Publisher
2020-07-14 18:43:31 -
Bolu'daki yangında hayatını kaybeden iki çocuk son yolculuğuna uğurlandı

BOLU (AA) - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir evde çıkan yangında yaşamını yitiren iki çocuk toprağa verildi.

Yakınları tarafından Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden alınan iki çocuğun cenazesi Alpagut köyüne getirildi.

Cenaze törenine katılan Bolu Valisi Ahmet Ümit, çocuklarını kaybeden aileye başsağlığı diledi.

Köy mezarlığında düzenlenen cenaze törenine Bolu Valisi Ahmet Ümit'in yanısıra, Mudurnu Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek aile yakınları ve köy sakinleri katıldı.

İki kardeş, gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı