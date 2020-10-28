Bolu'da soya fasulyesi hasadı yapıldı

BOLU (AA) - Bolu Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle 75 dekar alanda ekilen soya fasulyesinin hasadı yapıldı.

Merkeze bağlı Örencik köyündeki hasat törenine, İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesinden akademisyenler, çiftçiler ve beyaz et sektörü temsilcileri katıldı.

Murat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, soya fasulyesinin yağlık bir bitki olarak kullanıldığını, ayrıca hayvan yemi olarak da kullanılabildiğini belirterek, "Özellikle kanatlı sektöründe mısırdan sonra kullanılan en fazla ürün soyadır. Biz de hem ilimiz hem de ülkemiz olarak kanatlı sektöründe ciddi bir üretim yapıyoruz. O yüzden soya Bolu için önemli." dedi.

Üretim için Bolu Valiliğinin desteğiyle İl Özel İdaresince kaynak ayrıldığını dile getiren Murat, bu bütçeyle üreticilere ücretsiz olarak tohumu verdiklerini ve bedelsiz ekim yaptırdıklarını ifade etti.

Murat, geçen yıl 50 dekarda üretim yapıldığını belirterek, "Bu yıl da 75 dekar civarında bir ekim yaptırdık 6 parselde. Amacımız soyayı, Bolu'daki bitki çeşitliği içine koymak. Bunun birinci nedeni Bolu’nun kanatlı sektöründe lider illerden bir tanesi olması, buradaki yem fabrikalarının ana girdilerinden birini yerinde üretmek." diye konuştu.

Gelecek sene de ücretsiz tohum dağıtacaklarını ifade eden Murat, soyanın ekimini git gide yaygınlaştırarak bu alanda yurt dışına bağımlılığı azaltmak istediklerini bildirdi.

Murat, soya bitkisinin toprak için de faydalı olduğunu, soyadan sonra ekilen ürün için daha az gübre kullanılacağını dile getirdi.

"Normal şartlarda soya dekar başına 400 ile 600 kilogram arasında verim verir." diyen Murat, şunları kaydetti:

"Bizim beklentimiz bir dekardan 400 kilogram tohum almak. Hedefimize ulaşırsak bu Bolu için 2 yıllık deneme şartlarında uygun ve ideal bir verim olacak. Bu miktar, dekarda 600 kilograma kadar çıkabilir. Maksimum seviye neyse ona getirmeye çalışacağız."