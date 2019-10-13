0553 313 94 23

Bolu’da sosyal medyadan terör propagandası yapan üniversiteli tutuklandı

Bolu’da, Barış Pınarı Harekatı’na yönelik olarak terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen üniversiteli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

13 Ekim 2019 Pazar 11:26
Bolu’da sosyal medyadan terör propagandası yapan üniversiteli tutuklandı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi Muhammet E.’nin sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı’na yönelik olarak terör örgütü propagandası yaptığının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla evinde yakalandı. İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen Muhammet E., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkarılan Muhammet E., terör örgütü propagandası ve Barış Pınarı Harekâtı’na karşı halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçlarını işlediği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 11:26
  1. Bolu
  2. bolu
  3. terör propagandası
  4. barış pınarı harekatı
  5. terör örgütü propagandası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pakistan'dan ara buluculuk teklifi!
    1. Pakistan'dan ara buluculuk teklifi!
    2. Şenol Güneş'in Fransa planı!
    3. Hz. Ömer’den mektupla ders
    4. Mustafa Akıncı ne dedi? KKTC..
    5. Yerli 'bomba atarlar' kışlada
    6. TEM’de feci kaza: Aynı aileden 3 kişi..
    7. Onyekuru için iki yıldız gidiyor
    8. Suriye operasyonu ve dengeler
    9. 'TSK bunu yapabilecek tek ordu'
    10. Darbeci Sisi’nin medyasında skandal!..
    11. Japonya tayfunla mücadele ediyor! On..
    12. AB'nin göçmen endişesi sürüyor!
    13. ABD, Suud’u ele geçiriyor!
    14. Çin'de restoranda gaz patlaması!
    15. TSK vurdukça terör yandaşlarının..
    16. Dua ordusu devrede
    17. Barış Pınarı’yla kumpas yerle bir..
    18. Ajda Pekkan Mehmetçik için dua istedi!
    19. Hisar-A’da seri üretime geçiliyor
    20. Tepkiler çığ gibi! “İşte bütün mesele..
    21. Eski başsavcı inkar ettiği ByLock'a 71..
    22. Fuat Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı..
    23. Afganistan'da çok sayıda DEAŞ üyesi..
    24. Adana merkezli 5 ilde silahlı suç..
    25. Büyük beyaz eşyaya 8,5 milyar lira..
    26. Bolu’da sosyal medyadan terör..
    27. Ersun Yanal onayladı! Fenerbahçe'den..
    28. YPG’li teröristler gizli görüşmede..
    29. Ağaç işleme makineleri sektörünün..
    30. İstanbul, yolcuda 37 Avrupa ülkesinin..
    Putin, Suriye'den çekilme şartını dünyaya duyurdu
    Putin, Suriye'den çekilme şartını dünyaya duyurdu
    İpini koparan casus Brunson zırvaladı: 2016'da gördüğüm rüya gerçek oldu
    İpini koparan casus Brunson zırvaladı: 2016'da gördüğüm rüya gerçek oldu
    AK Parti’den komedyen Cem Yılmaz’a sert tepki: Kimse senden para istemiyor
    AK Parti’den komedyen Cem Yılmaz’a sert tepki: Kimse senden para istemiyor
    Kılıçdaroğlu yine devleti suçladı! 'O kurumdan belli kişiler...'
    Kılıçdaroğlu yine devleti suçladı! 'O kurumdan belli kişiler...'
    İtalyanların Türkiye açıklaması Rumları paniğe soktu
    İtalyanların Türkiye açıklaması Rumları paniğe soktu

    Günün Karikatürü

    13 Ekim 2019
    Takke düştü kel göründü! Siyonistlerden YPG’ye silah sevkiyatı
    Takke düştü kel göründü! Siyonistlerden YPG’ye silah sevkiyatı
    Bulgaristan'dan AB'ye sert tepki: Türkiye'ye saldırmayı bırakın!
    Bulgaristan'dan AB'ye sert tepki: Türkiye'ye saldırmayı bırakın!