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Yerel Bolu’da sokak kavgasında bıçak çekti: Çevredekiler engelledi
Yerel

Bolu’da sokak kavgasında bıçak çekti: Çevredekiler engelledi

Yeniakit Publisher
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Bolu’da sokak kavgasında bıçak çekti: Çevredekiler engelledi

Bolu’da iki grup arasında çıkan kavgada bıçakla karşı tarafa saldırmaya çalışan kişi, çevredekilerin müdahalesiyle durduruldu. Yaralananın olmadığı olayda şüpheli, polis merkezine götürüldü.

Beşkavaklar Mahallesi Ulubatlı Sokak’ta gece saatlerinde yaşanan kavgada, bir kişinin cebinden bıçak çıkarması üzerine çevredekiler araya girdi. Bıçaklı saldırı girişimi engellenirken, ihbar üzerine sokağa polis ekipleri sevk edildi.

Olay, gece saatlerinde Beşkavaklar Mahallesi Ulubatlı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında kavga başladı. Çevrede bulunan vatandaşlar, kavgayı ayırmak için müdahale etti. Bu sırada gruptaki kişilerden biri, cebinden çıkardığı bıçakla karşı tarafa saldırmaya çalıştı. Şüphelinin bıçakla hamle yapmasını çevredekiler araya girerek engelledi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, elinde bıçak bulunan şüpheliyi kontrol altına alarak polis merkezine götürdü. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

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