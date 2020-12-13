  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bolu'da sokağa çıkma kısıtlamasında alkol alıp tartışan 5 kişiye para cezası
Aktüel

Bolu'da sokağa çıkma kısıtlamasında alkol alıp tartışan 5 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-12-13 23:30:13 -
Bolu'da sokağa çıkma kısıtlamasında alkol alıp tartışan 5 kişiye para cezası

BOLU (AA) - Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak alkol alıp tartışan 2'si kadın 5 kişiye toplam 15 bin 750 lira para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Çıkınlar Mahallesi'nde 2 kadının bir araca zorla bindirildiği ihbarını alan polis ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Ekipler 5 kişiyi Doktor Sadık Ahmet Caddesi'nde yaya vaziyette kaçarken yakaladı.

Alkol alıp tartıştıkları belirlenen bu kişilerden biri yanındaki bıçakla kendisine zarar verdi.

Yaralı kişi, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı, diğer 4 kişi ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis ekipleri tarafından 5 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İranlı vekilden Tahran’ı sallayan sözler: Erdoğan yanlış adres
Dünya

İranlı vekilden Tahran’ı sallayan sözler: Erdoğan yanlış adres

İran Meclisi Tebriz Milletvekili Ahmed Ali Rıza Beygi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gösterilen tepkinin yanlış olduğunu söyledi...
Rusya görüntüleri paylaştı! Dağlık Karabağ'da...
Dünya

Rusya görüntüleri paylaştı! Dağlık Karabağ'da...

Rusya Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ'daki tampon bölgede yer alan ve merak edilen karakolların görüntülerini paylaştı.

Rusya dünyaya ilan etti: Saldırı yapıldı
Dünya

Rusya dünyaya ilan etti: Saldırı yapıldı

Dağlık Karabağ'da ağır bir yenilgiye uğrayan Ermenistan, bölgede rahat durmuyor. Rusya, dün yaşanan bir gelişmeyi dünya ile paylaştı...
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay