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Aktüel

Bolu'da şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-06-13 13:08:33 -
Bolu'da şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı

BOLU (AA) - Bolu'da yoldan çıktıktan sonra şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunda İstanbul yönüne giden Abdulkadir K. idaresindeki 41 U 6711 plakalı tır, Yumrukaya köyü mevkisinde karşı şeride geçtikten sonra şarampole devrilerek ters döndü.

Kazada, tır sürücüsü sıkıştığı yerden kendi imkanlarıyla çıkarak sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


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