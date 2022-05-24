Havaların ısınmasıyla birlikte orman yangını tehlikeli artıyor. Geçtiğimiz yıl bu sebeple pek çok ilde mangal yakmak, piknik yapmak yasaklanmıştı. Peki, Bolu’da piknik yapmak yasaklandı mı?

Bolu'da piknik yapmak yasak mı? Bolu'da piknik neden yasak?

Bolu'da bazı alanlarda gün batımınından sonra piknik yapmak yasaklandı. Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, kent genelindeki tabiat ve milli parklar ile mesire alanları ve orman içi dinlenme yerlerinde piknik yapılmasının gün batımına kadar serbest olduğunu açıklandı.

Şentürk, "Özellikle çam türlerinin olduğu yerlerde piknik veya bahçe temizliği gibi ateşlerin yakılması orman yangınlarına sebebiyet verebilir. Bu nedenle bu yerlerde mümkün mertebe piknik yapmaya müsaade etmeyeceğiz. Bizim zaten orman teşkilatının gösterdiği piknik ve mesire yerlerimiz var. Vatandaşlarımızın özellikle bu yerleri tercih etmelerini istiyoruz" diye konuştu.