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Aktüel Bolu'da kurtların saldırısı sonucu 21 koyun telef oldu
Aktüel

Bolu'da kurtların saldırısı sonucu 21 koyun telef oldu

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 21 koyun, kurtların saldırısı sonucu telef oldu.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 08:13:00 -
Bolu'da kurtların saldırısı sonucu 21 koyun telef oldu

Alınan bilgiye göre kurt, Gürçam köyünde hayvancılık ve çiftçi olan Kadir Sarıot'un Kamışlıpınar mevkiinde otlayan koyun sürüsüne saldırdı.

Etrafa dağılmış koyunları bulamayan Sarıot, köy sakinlerinden hayvanlarını bulmalarını istedi.

Sarıot, 9 koyunu komşu köyde, 21 koyunu ormanlık alanda buldu.

Sarıot,  hayvancılıkla uğraştığını ve 32 koyundan 21'inin telef olduğunu belirterek, "Ormanda kurtların saldırısına uğrayan koyunlar dağıldı. Koyunlar kayboldu. Gece aramaya gittik. Dokuzunu yakındaki bir köydeki komşu bir ahırda bulduk. Biri yaralı olarak kurtarıldı. Kurtlar derelerde boğmuşlar. Hepsi gebeydi.. Onlar telef oldu. Onlar bizim tek gelir kaynağımızdı, sefil oluruz. " şeklinde.konuştu

Koyunlarına gözyaşı döken Nigar Sariot, "Yavrularım, kuzularım ben sizsiz ne yaparım?"  diye gözyaşı döktü.

Nigar Sarioth, kurtların yaralı saldırısından kurtulan koyunlarına sarılarak, "Bu da yaralı ama şu an yaşıyor. İlaç verdik. Şans eseri yaşarsa onlara gözlerim gibi bakardım. onları sevmekten başka bir şey yapmazdım. Onlar benim çocuklarım gibiydi. " diye konuştu.

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