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Aktüel Bolu'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 4 ayda 1060 düğün denetlendi
Aktüel

Bolu'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 4 ayda 1060 düğün denetlendi

Kural ihlali yapılan 17 düğünde 26 bin 492 lira idari ceza kesildi

Yeniakit Publisher
2020-11-19 15:52:21 -
Bolu'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 4 ayda 1060 düğün denetlendi

BOLU (AA) - Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 ayda 1060 düğün denetlendi, kural ihlali yapılan 17 düğünde 26 bin 492 lira idari ceza kesildi.

Kentte, artan Kovid-19 vakalarının ardından 15 Temmuz'dan itibaren düğünler, ekipler tarafından denetleniyor.

Düğünlerde görev yapan personel, katılımcıların Hayat Eve Sığar (HES) kontrolünü gerçekleştiriyor. Düğünlerde maske kullanımı, sosyal mesafe, hijyen ve süre denetimi yapılıyor. Kontrollerde, kuralara uymayanlara gerekli idari para cezası uygulanıyor.

Ekipler tarafından denetimlerin başlamasından bugüne kadar 1060 düğünde maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda denetim yapıldı.

Denetimlerde, kural ihlali yapılan 17 düğünde toplam 26 bin 492 lira idari ceza kesildi.


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