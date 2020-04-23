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Bolu'da Kovid-19 tedavisi tamamlanan 3 kişi taburcu edildi

2020-04-23 00:08:17 -
Bolu'da Kovid-19 tedavisi tamamlanan 3 kişi taburcu edildi

BOLU (AA) - Bolu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 1'i sağlık personeli 3 kişi alkışlar eşliğinde evlerine gönderildi.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yer alan açıklamada, Gerede Devlet Hastanesinde Kovid-19 teşhisiyle yatırılan 1'i sağlık personeli 3 kişinin tedavisinin tamamlandığı bildirildi.

İsimleri açıklanmayan 3 kişinin taburcu edildikleri anda çekilen videonun da yer aldığı paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Müjdeli haber bu kez Gerede ilçemizden. Gerede Devlet Hastanemizden Kovid-19 tedavisinden 1 personelimiz ve 2 hastamız şifa ile taburcu oldu. Tüm hastalarımıza şifa diliyor, sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz."

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