  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bolu'da, Kovid-19 denetimi yapan polislere çiçekli destek
Aktüel

Bolu'da, Kovid-19 denetimi yapan polislere çiçekli destek

Yeniakit Publisher
2020-12-16 15:06:10 -
Bolu'da, Kovid-19 denetimi yapan polislere çiçekli destek

BOLU (AA) - Bolu'da bir grup vatandaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında görev yapan polislere destek amacıyla çiçek verdi.

Vatandaşlar, uygulama yaptıkları bazı yerlerde zaman zaman olumsuzluklarla karşılaşan polislere destek olmak için Bahçelievler İzzet Baysal Polis Merkezi Amirliğini ziyaret etti.

Burada konuşan Mahmut Alan, son günlerde televizyonlarda gördükleri polise yönelik mukavemet, tehdit ve hakaret görüntülerinden üzüntü duyduklarını belirterek, "Polisler bizim gözbebeğimiz. Böylesine bir hastalıkla mücadele ederken hem sağlıkçılarımız hem de polislerimiz ciddi anlamda mücadele ediyor. Şahsım, Bolu halkı ve Türk milleti adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Polis merkezi amiri Etem Çakır da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Halkımızın huzuru ve vatandaşımızın mutluluğu için 24 saat bu hizmeti aşk ve şevkle yapıyoruz." dedi.

Alan, daha sonra Çakır'a çiçek takdim etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik AB telefonu!
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik AB telefonu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, olumlu günd..
Batı Çin aşısını neden istemiyor? Bilim Kurulu Üyesi cevapladı
Sağlık

Batı Çin aşısını neden istemiyor? Bilim Kurulu Üyesi cevapladı

Bilim Kurulu Üyesi ve Sinovac Türkiye Aşı Çalışma Grubu Koordinatörü Prof. Dr. Serhat Ünal, Batı ülkelerinde Çin aşısının neden tercih edilm..
Tarihi gün! Resmen duyurdular: 2 kıta 2 deniz 5 ülke geçerek hedefine ulaştı
Gündem

Tarihi gün! Resmen duyurdular: 2 kıta 2 deniz 5 ülke geçerek hedefine ulaştı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ (TCDD) tarafından yapılan açıklamada; İstanbul'dan törenle uğurlanan ilk ihracat tren..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay