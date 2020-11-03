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Aktüel Bolu'da kendisinden haber alınamayan yaşlı kadına balkon kapısından ulaşıldı
Aktüel

Bolu'da kendisinden haber alınamayan yaşlı kadına balkon kapısından ulaşıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-03 13:57:17 -
Bolu'da kendisinden haber alınamayan yaşlı kadına balkon kapısından ulaşıldı

BOLU (AA) - Bolu'da kendisinden haber alınamayan 82 yaşındaki kadına itfaiye ekipleri tarafından balkon kapısı baltayla açılarak ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Köroğlu Mahallesi Fırat Sokak'taki bir apartmanın üçüncü katında oturan Z.D'ye (82) gün boyunca ulaşamayan yurt dışındaki yakınları, sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bilgi verdi.

Yaşlı kadının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif olması nedeniyle önlem alan itfaiye ve sağlık ekipleri, merdivenli itfaiye aracının yardımıyla dairenin balkonuna indi. Balkon kapısı kapalı olduğu için itfaiye personeli tarafından kapı baltayla açıldı.

İçeriye girerek yaşlı kadının yatakta yattığını, kulaklarının ağır işitmesi nedeniyle hiçbir şey duymadığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu tespit eden sağlık ekipleri, bunun üzerine evden ayrıldı.


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