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Aktüel Bolu'da karantinadaki yaşlı çift evlerine uyarı yazısı astı
Aktüel

Bolu'da karantinadaki yaşlı çift evlerine uyarı yazısı astı

Yeniakit Publisher
2020-09-15 10:35:39 -
Bolu'da karantinadaki yaşlı çift evlerine uyarı yazısı astı

BOLU (AA) - Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan yaşlı çift, kapılarına bunu belirten yazı asarak duyarlılık örneği gösterdi.

Alınan bilgiye göre, Hamzabey köyü Karabeyler Mahallesi'nde ikamet eden Fazlı Y. (70) ile eşi, Kovid-19'a yakalandı.

Tedavileri evde devam eden çift, bahçe kapısına "Karantinadayız, tel örgüden içeriye girmek yasak." yazısı astı.

Duyarlılık örneği sergileyen çift, çevredikilerin takdirini topladı.

Fazlı Y, sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Kendilerini ziyarete gelenlerin hastalığa yakalanmaması için bahçe kapısına uyarı yazısı astıklarını belirten Fazlı Y, "Bu, kul hakkı, bunun için böyle bir uyarı yazısı asma ihtiyacı duyduk." dedi.

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