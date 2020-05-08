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Aktüel

Bolu'da karantina süresi dolan 295 Türk vatandaşı evlerine uğurlandı

Yeniakit Publisher
2020-05-08 11:30:17 -
Bolu'da karantina süresi dolan 295 Türk vatandaşı evlerine uğurlandı

BOLU (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan'dan getirilerek Bolu'da yurda yerleştirilen Türk vatandaşları, karantina sürelerinin dolmasının ardından evlerine uğurlandı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin Gölköy Yerleşkesi'nde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Hayreddin Tokadi Yurdu'na 23 Nisan'da getirilen 295 kişinin karantina süreci tamamlandı.

Sağlık durumlarında sorun olmadığı belirlenen vatandaşlar, otobüslerle evlerine gönderildi.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yurttan ayrılanlara fidan dağıtıldı.

Evlerine dönen vatandaşlar, Bolu'da karantinada kaldıkları süre içinde kendilerine çok güzel ilgi gösterildiğini belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.


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