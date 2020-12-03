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Aktüel Bolu'da kafesinden kaçan papağanın yakalanması için çalışma başlatıldı
Aktüel

Bolu'da kafesinden kaçan papağanın yakalanması için çalışma başlatıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-03 14:48:10 -
Bolu'da kafesinden kaçan papağanın yakalanması için çalışma başlatıldı

BOLU (AA) - Bolu'da yabancı uyruklu kişinin aracında bulunan kafesten kaçan papağanın yakalanması için itfaiye ekiplerinin katılımıyla çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Irak uyruklu bir kişi, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü arayarak aracında bulunan pembe kuyruklu papağanın kaçtığını ve Karaçayır Mahallesi'nde bir ağaca konduğunu bildirdi.

Bunun üzerine ekipler, bölgede papağanın yakalanması için çalışma başlattı.

İtfaiye eriyle itfaiye aracının merdiven sepetine binen papağanın sahibi, hayvanı yakalamaya çalıştı.

Papağana yaklaşan itfaiye eri ve sahibi, hayvanı yakalayamadı. Papağan konduğu ağaçtan ayrılarak şehir merkezine doğru uçtu.

Yaklaşık 14 bin lira değerinde olduğu belirtilen papağanın yakalanması için çalışma devam ediyor.

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