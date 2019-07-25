Bolu'da kaçak kazı operasyonu! Suçüstü yaklandılar

Bolu'da kaçak kazı yapan ve aralarında, diş hekimi, memur ve eski bir muhtarın da bulunduğu 6 şüpheli suçüstü yakalandı.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, kendilerine gelen bir istihbarat bilgisini değerlendiren Jandarma Komutanlığı ekiplerinin il sınırları içinde kaçak kazı yapan 6 şüpheliyi suçüstü yakaladığı bildirildi.

Kazı bölgesinde yapılan aramada 1 Osmanlı sikkesi, 1 jeneratör, 1 darbeli matkap, 2 define arama aparatı ve kazı malzemelerinin ele geçirildiği kaydedildi.

Aralarında diş hekimi, memur ve eski bir muhtarın da olduğu 6 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı ifade edildi.