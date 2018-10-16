Bolu'da kaçak içki operasyonu! 2 kişi gözaltında

Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir evde kaçak içki depolandığı ihbarı üzerine, belirtilen adrese operasyon düzenledi. Eve gerçekleştirilen operasyonda 64 şişe kaçak içki, 3 ruhsatsız tabanca ve 8 mermi ele geçirildi. Olayla ilgili H.Y. (49) ve A.E. (48) gözaltına alındı.