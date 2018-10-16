Bolu'da kaçak içki operasyonu! 2 kişi gözaltında
Bolu'da, polisin kent merkezinde bir eve düzenlediği operasyonda 64 şişe kaçak içki ve 3 ruhsatsız silah ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.16 Ekim 2018 Salı 17:46
Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir evde kaçak içki depolandığı ihbarı üzerine, belirtilen adrese operasyon düzenledi. Eve gerçekleştirilen operasyonda 64 şişe kaçak içki, 3 ruhsatsız tabanca ve 8 mermi ele geçirildi. Olayla ilgili H.Y. (49) ve A.E. (48) gözaltına alındı.
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