  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bolu'da kaçak ekmek imalathanesine baskın düzenlendi

Yeniakit Publisher
2020-05-14 15:04:22 -
Bolu'da kaçak ekmek imalathanesine baskın düzenlendi

BOLU (AA) - Bolu'da, kaçak ekmek üretimi yapıldığı iddia edilen metruk binaya düzenlenen baskında Irak uyruklu 3 kadın yakalandı, ekmeklere el kondu.

Alınan bilgiye göre, Aktaş Mahallesi Fakı Cemil Sokak'taki metruk bir binada yabancı uyruklu kişiler tarafından kaçak ekmek üretildiği ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü ile Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, Irak uyruklu 3 kadın ekmek yaparken yakalandı.

Yabancı uyruklu kadınlar, kimlik kontrolünün ardından serbest bırakılırken, kaçak ekmek imalathanesini işleten şahsın bulunması için çalışma başlatıldı.

Ayrıca, imalathanede bulunan ekmeklere de imha edilmek üzere el koyan ekipler, metruk binayı mühürledi.

Kaçak ekmek imalathanesinde yapılan ekmeklerin kentte yaşayan Irak ve Suriye uyruklu vatandaşlara satıldığı öğrenildi.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı