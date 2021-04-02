Bolu'da iş makinesinin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Bolu'da yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, iş makinesinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Şehitler Caddesi'nden Peyami Sefa Sokak'a dönmek isteyen D.C. (36) idaresindeki iş makinesi, yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Yılmaz'a (54) çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelince yapılan incelemede Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yılmaz'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı.
İş makinesi operatörü, polis ekiplerince gözaltına alındı.