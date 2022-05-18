Bolu'da insanlık dışı billboardlar! CHP'li Tanju Özcan 'son çağrı' diyerek mültecileri tehdit etti!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın fitilini ateşlediği mülteci düşmanlığı, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile devam etti. Daha önce de ırkçı söylemlerde bulunan CHP'li Özcan bu kez billboardlara astırdığı afişlerle göçmen vatandaşları tehdit etti.

Mültecilere fatura ve nikah işlemlerini de fahiş fiyatlarla uygulayan Özcan, billboardlara, "Geldiğiniz gibi gitme zamanınız geldi. Artık istenmiyorsunuz, dönün ülkenize." yazdırdı.

Mültecileri tehdit etti

Irkçı Özcan, Arapça ve Türkçe yazdırdığı afişte, "Bolu Belediyesi’nden geçici sığınmacılara son çağrı." ifadeleri ile tehditler savurdu. İşte CHP'li Özcan'ın billboardlara yazdırdığı yazı:

Bolu Belediyesi’nden geçici sığınmacılara son çağrı;

Geçici sığınmacılara sesleniyorum; 11 yıl önce ülkemize misafir olarak geldiğinizi söylediniz. Türk milleti de kıt kaynakları ile yılardır size sahip çıkıyor. Artık bu misafirlik fazla uzadı. Ülkemizdeki ekonomik buhranı görüyorsunuz. Gençlerimiz işsiz, aileler açlık sınırının altında yaşıyor. Bu şartlarda artık sizinle paylaşacak ekmeğimiz ve suyumuz kalmadı. Geldiğiniz gibi gitme zamanınız geldi. Artık istenmiyorsunuz, dönün ülkenize.