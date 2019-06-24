Bolu'da iki otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var Bolu'nun Mengen ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Emrah G. İdaresindeki otomobil, Kocabeyler köyü mevkisinde, Harun Ertan (24) yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü Harun Ertan ile Fatma Ertan (20), Dilek Ertan (46), Elif Şevval Ertan (6),İrem Ecrin Ertan (9) ve Hatice Koçubez (56) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Mengen Devlet Hastanesi, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Mengen Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Hatice Koçubez, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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