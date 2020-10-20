  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bolu'da iki kamyon çarpıştı: 2 yaralı
Aktüel

Bolu'da iki kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Araçta sıkışan hafriyat kamyonu sürücüsü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-20 12:21:35 -
Bolu'da iki kamyon çarpıştı: 2 yaralı

BOLU (AA) - Bolu'da tavuk taşıyan kamyon ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

Tekin A. idaresindeki 14 DC 503 plakalı hafriyat kamyonu, Müstakimler köyü mevkisinde karşı yönden gelen Adnan B'nin kullandığı tavuk yüklü 10 PY 445 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada kamyon sürücüleri yaralandı.

Kamyonda sıkışan Tekin A, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık personeline teslim edildi.

Yaralı sürücüler, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Bolu-Gökçesu kara yolunda bir süre aksayan trafik akışı, kamyonların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunan ordusu harekete geçti! Türkiye'yi kızdıracak hamle
Dünya

Yunan ordusu harekete geçti! Türkiye'yi kızdıracak hamle

Türkiye'nin Oruç Reis gemisini yeniden Akdeniz'e göndermesi, Yunan ordusunu alarm durumuna geçirdi. Yunan Ekathimerini gazetesi, askeri plan..
FETÖ'cü denilen İYİ Partili başkan konuştu
Siyaset

FETÖ'cü denilen İYİ Partili başkan konuştu

İYİ Partili Ümit Özdağ'ın katıldığı televizyon programında FETÖ'cü olduğunu söylediği İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu iddialara cevap ver..
FETÖ skandalı sonrası Meral Akşener duyurdu: Buğra Kavuncu bugün itibariyle...
Siyaset

FETÖ skandalı sonrası Meral Akşener duyurdu: Buğra Kavuncu bugün itibariyle...

İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ'ın FETÖ çıkışı sonrası açıklamalarda bulunan Meral Akşener, "Bugün İstanbul İl Başkanımız Ümit Özdağ hakkı..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay