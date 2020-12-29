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Aktüel Bolu'da ihtiyaç sahibi 1724 öğrenciye tablet bilgisayar verilecek
Aktüel

Bolu'da ihtiyaç sahibi 1724 öğrenciye tablet bilgisayar verilecek

Yeniakit Publisher
2020-12-29 15:59:38 -
Bolu'da ihtiyaç sahibi 1724 öğrenciye tablet bilgisayar verilecek

BOLU (AA) - Bolu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan uzaktan eğitime erişim sıkıntısı yaşayan 1724 öğrenci için alınan tablet bilgisayarların teslimi gerçekleşti.

Valilik tarafından düzenlenen "Devlet Millet El Ele Eğitime Destek" kampanyası ile Milli Eğitim Bakanlığından temin edilen tablet bilgisayarlar, öğrencilere ulaştırılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.

Valilikte düzenlenen törende bir konuşma yapan Bolu Valisi Ahmet Ümit, mart ayından bu yana tüm çalışma ve planlamaların Kovid-19'la mücadele kapsamında yapıldığını anlattı.

Tedbir nedeniyle bazı alışkanlıklarda değişiklik yapılmasının zorunlu hale geldiğini vurgulayan Ümit, "Uzaktan eğitime geçtikten sonra tabii sistemin de getirdiği birtakım sıkıntılar oldu. il Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yapmış olduğu çalışmalar neticesinde 2 bin 550 öğrencimizin uzaktan eğitime katılamadığı tespit edildi." diye konuştu.

Ümit, öğrencilerden 480'inin kendi ihtiyacını karşıladığını, 346'sının da Bolu Belediyesinden temin ettiği tabletlerle derslere katıldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Bunların dışında kalan 1724 öğrencimizin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında harekete geçtik. 'Devlet Millet El Ele Eğitime Destek' platformu oluşturduk. Bunun neticesinde arkadaşlarımızla çalışma başlattık. Temin edilen tabletlerin 640'ı Milli Eğitim Bakanlığınca, 300'ü Valiliğimizce, diğerleri de İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Dörtdivan Kaymakamlığı, İzzet Baysal Vakfı, Bolu Ticaret Odası, Gerede Ticaret Odası, Bolu Organize Sanayi Bölgesi, Fidan ve Albayrak Lojistik, AK Piliç firması ile Dörtdivan Köroğlu Kalkınma ve Dayanışma Vakfınca temin edildi."

Ümit, daha sonra tablet bilgisayarları İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı'ya teslim etti.

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