  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Bolu'da HES kodunda riskli çıktı! Otelden apar topar kaçtı yakayı ele verdi
Yerel

Bolu'da HES kodunda riskli çıktı! Otelden apar topar kaçtı yakayı ele verdi

Bolu'da, otele giriş kaydı yaptırdığı sırada HES kodu sorgusunda riskli çıkınca otelden kaçan şahsı evinde yakalayan polis ekipleri adli ve idari işlem yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-04-23 12:40:00 -

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Aktaş mahallesi Öney sokak üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.A. isimli vatandaş marketten alışveriş yaptıktan sonra konaklamak için otele geldi. Otel sahibi İsmail Adıyaman tarafından otele giriş kaydı yapılması için kimliği istenilen K.A.’nın HES kodu sorgusunda riskli olduğu görüldü.

Adıyaman, K.A.’nın riskli grupta olması sebebiyle kendisinin otele girişinin yapılamayacağını ve polisi araması gerektiğini söyledi. Adıyaman’ın polisi arayacağını duyan K.A., hızla otelden ayrılarak gözden kayboldu. K.A.’nın riskli olduğu halde konaklamak için otele gelmesi ve otel sahibinin polisi arayacağını söylemesi üzerine otelden kaçması güvenli kameralarına anben yansıdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tansiyon dinmiyor! Rusya'ya karşı aldıkları kararı duyurdular
Dünya

Tansiyon dinmiyor! Rusya'ya karşı aldıkları kararı duyurdular

Slovakya, Çekya ile dayanışma kapsamında 3 Rus diplomatın sınır dışı edilmesi yönünde karar aldı.

Altınlar geldi ‘dostları’ kudurdu
Gündem

Altınlar geldi ‘dostları’ kudurdu

Zillet İttifakı’nın “128 milyar dolar” yalanıyla kara çaldığı Merkez Bankası’nın, Türkiye’nin ABD ve İngiltere’deki devasa miktardaki altın ..
İçişleri Bakanlığından Cuma namazı açıklaması
Gündem

İçişleri Bakanlığından Cuma namazı açıklaması

Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan "Kısmi Kapanma" sürecine ilişkin İçişleri Bakanlığının internet sitesinden yayımlanan açıklamada,..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay