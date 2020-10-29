Bolu'da hayvanları yangında telef olan köylülere 6 buzağı verildi

BOLU(AA) - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Bakanlık tarafından Bolu merkeze bağlı Kuzfındık köyünde 25 Ekim'de çıkan yangında hayvanları telef olan köylülere gönderilen 6 buzağıyı teslim etti.

Fatih Metin, Bolu Valisi Ahmet Ümit, AK Parti Bolu milletvekilleri Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay ve ilgili kurumların yetkilileriyle Kuzfındık köyünü ziyaret etti.

Burada köylülere "geçmiş olsun" dileklerini ileten Metin, daha sonra hayvanları telef olan Ali Çakır ve Nezaket Çiftçi'ye 6 buzağı verdi.

Samanlıkları yanan köylülere ise 10 ton kaba yem ile 1 ton kesif yem veren Metin, köyde ve köye yakın ormanlık alanlarda meydana gelebilecek yangınlara ilk müdahalede kullanılmak üzere muhtara su tankeri teslim etti.

Metin, 25 Ekim'de meydana gelen yangında 12 evin kullanılamaz hale geldiğini aktararak, "Buzağıları telef olan vatandaşlarımıza da buzağı temini yaptık. Aynı zamanda yem temini yaptık. Vatandaşlarımızı Bakanımızla da görüştürdük. Devletimiz güçlü, her zaman vatandaşımızın yanında. Vatandaşımızın her türlü eksiğini ve sıkıntısını giderme noktasında da gereğini yapıyoruz." diye konuştu.

Kuzfındık köyünde evleri yanan vatandaşların geçici ikameti için AFAD tarafından konteynerler getirildiğini belirten Metin, "Daha sonrasında kalıcı evlerinin yapımı başlayacak. Kısa sürede bu evler de yapıldıktan sonra vatandaşımızın barınma sıkıntısını gidermiş olacağız." dedi.

Metin, yangından zarar gören tüm vatandaşların ihtiyaçlarının giderileceğini vurgulayarak, "Kurtarılan hayvanlar var. Bu hayvanlarla ilgili de barınma sorunu var. O sorunun da giderilmesi için yarın da hayvan çadırlarımız gelecek. Hayvanı dışarıda kalan vatandaşlarımız için ahır imkanı sağlanmış olacak. Onun dışında diğer eksikliklerin giderilmesi noktasında hükümetimiz, devletimiz vatandaşımızın her zaman yanında." ifadelerini kullandı.