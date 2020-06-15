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Aktüel

Bolu'da FETÖ operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-15 17:52:49 -
Bolu'da FETÖ operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

BOLU (AA) - Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda iki kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, haklarında arama kararı bulunan örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edilen M.K. (27) ile R.T'nin (25) yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda iki şüpheli kent merkezinde gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



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