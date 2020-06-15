Bolu'da FETÖ operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
BOLU (AA) - Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda iki kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, haklarında arama kararı bulunan örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edilen M.K. (27) ile R.T'nin (25) yakalanması için çalışma başlatıldı.
Ekiplerin düzenlediği operasyonda iki şüpheli kent merkezinde gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.