  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Bolu'da Erpiliç'e ait kamyon ticari araç ile çarpıştı!
Yerel

Bolu'da Erpiliç'e ait kamyon ticari araç ile çarpıştı!

Yeniakit Publisher
2024-09-23 15:09:27 - 2024-09-23 15:09:27

Bolu’da hafif ticari araçla Erpiliç firmasına ait kamyonun çarpıştığı kazada bir kişi ağır yaralandı. Hafif ticari araçta bulunan salçalar etrafa saçıldı.

Kaza, Mudurnu-Nallıhan kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nallıhan-Mudurnu yolunda seyreden Sabahattin K. idaresindeki 06 AH 3296 plakalı hafif ticari araç, yağışlı havada kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç, karşı yönden gelen Murat Y. yönetimindeki 14 ER 445 plakalı Erpiliç firmasına ait kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Sabahattin K., araç içerisinde sıkışarak yaralandı.

Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik ulaşıma kapandı. Kazada ağır yaralanan Sabahattin K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hafif ticari araçta bulunan salçalar ise etrafa saçıldı.

Feci kazada 2 kardeş öldü
Feci kazada 2 kardeş öldü

Yerel

Feci kazada 2 kardeş öldü

Korkunç kazada karı koca yanarak can verdiler
Korkunç kazada karı koca yanarak can verdiler

Yerel

Korkunç kazada karı koca yanarak can verdiler

Sakarya'da feci kaza: Araç içinde yanarak can verdi!
Sakarya'da feci kaza: Araç içinde yanarak can verdi!

Gündem

Sakarya'da feci kaza: Araç içinde yanarak can verdi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23