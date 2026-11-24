Devrilen aydınlatma direğinin bir hafif ticari aracın üzerine düştüğü ve toplam dört aracın karıştığı kazada araç içinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılırken dört kişi yaralandı.

ZİNCİRLEME KAZA SANAYİ KAVŞAĞINDA MEYDANA GELDİ

Kaza, akşam saat 20.45 sıralarında kısa süre önce yeniden ulaşıma açılan D-100 kara yolu Sanayi Kavşağı'nda yaşandı. Ankara istikametinden gelen 14 ABM 774 plakalı otomobil, kavşakta 14 ADS 656 plakalı otomobile çarptıktan sonra savrularak refüjdeki aydınlatma direğine vurdu. Hızını alamayarak karşı şeride geçen otomobil 14 ADS 964 plakalı bir başka otomobile daha çarparken, yerinden sökülen aydınlatma direği ise 14 KR 965 plakalı hafif ticari aracın üzerine devrildi.

SIKIŞAN SÜRÜCÜ KURTARILDI, DÖRT YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 14 ADS 656 plakalı otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Araçlarda yaralanan toplam dört kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.