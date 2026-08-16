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Yerel Bolu’da balya makinesinden çıkan kıvılcımlar tarladaki ürünü yaktı
Yerel

Bolu’da balya makinesinden çıkan kıvılcımlar tarladaki ürünü yaktı

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IHA Giriş Tarihi:

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Bolu’da balya makinesinden çıkan kıvılcımlar tarladaki ürünü yaktı

Bolu’da balya yapımı sırasında makineden çıkan kıvılcımların neden olduğu yangında tarla zarar gördü. Ekiplerin müdahalesiyle alevlerin yakındaki ormana sıçraması önlendi.

Yangın, Güneyfelakattin köyü Değirmenyanı Mahallesi’nde, ormanlık alana yakın bir tarlada çıktı. Edinilen bilgilere göre, balya yapımı sırasında balya makinesinden çıktığı belirtilen kıvılcımlar kuru otları tutuşturdu. Alevler kısa sürede tarlaya yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, yakındaki ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında tarlanın bir bölümü zarar görürken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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