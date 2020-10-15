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Aktüel Bolu'da Azerbaycan'a destek için konvoy oluşturuldu
Aktüel

Bolu'da Azerbaycan'a destek için konvoy oluşturuldu

Yeniakit Publisher
2020-10-15 18:11:01 -
Bolu'da Azerbaycan'a destek için konvoy oluşturuldu

BOLU (AA) - Bolu'da, İnsan Hakları ve Hizmet Derneği organizasyonuyla bir araya gelenler, Azerbaycan'a destek için "Gardaşlık zamanı" sloganıyla araç konvoyu oluşturdu.

Ermenistan güçlerinin Azerbaycan'a yönelik saldırılarına ve Azerbaycan topraklarını işgaline tepki gösteren dernek üyeleri ve kentte faaliyet gösteren diğer sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Kalıcı Konutlar Camisi önünde toplandı.

Burada grup adına açıklama yapan Bolu İnsan Hakları ve Hizmet Derneği Şube Başkanı Fethi Sarımsakcı, Ermenistan'ın baskı ve zulümlerinin, uzun yıllardır süregelen bir insanlık dramına neden olduğunu anımsattı.

Sarımsakcı, Ermenistan ordusunun sivillerin yaşadığı birçok yere saldırı düzenlediğine işaret ederek, "Kardeş ülke Azerbaycan ise aksine sivillerin yaşadığı köyler ve kentleri bütün gücü ve imkanlarıyla korunmaktadır. Bu durum, olayın herhangi bir sınır ihlali ve çatışma değil, doğrudan Azerbaycan'a yönelik bilinçli bir taarruz olduğunu göstermektedir. Ermenistan'ın alçakça saldırganlığı karşısında gerekli ve yeterli bir tepki ortaya koymayan uluslararası toplum ve kuruluşlar çifte standardını bir kez daha göstermektedir." diye konuştu.

Açıklamanın ardından, yaklaşık 100 araçlık konvoy kentin en işlek cadde ve sokaklarından geçerek Azerbaycan'a destek verdi.

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