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Aktüel Bolu'da 70 kişiye para cezası
Aktüel

Bolu'da 70 kişiye para cezası

Bolu'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 70 kişiye para cezası kesildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 15:31:00 -
Bolu'da 70 kişiye para cezası

Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 70 kişiye idari para cezası uygulandı.

Kentte 21-23 Mayıs'ta Kovid-19 tedbirlerine yönelik, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından denetimler ve uygulamalar yapıldı.

Bu süre içerisinde ekipler tarafından karantina süresini ihlal eden 6, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 63 ve seyahat izin belgesi olmadan seyahat etmek isteyen 1 olmak üzere toplam 70 kişiye idari para cezası kesildi.

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