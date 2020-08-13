Bolu'da 500 arama kurtarma teknisyeninin katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirilecek

BOLU (AA) - Bolu'da, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 21. yılı nedeniyle tatbikat yapılacak.

İHH Arama Kurtarma Koordinatörlüğünce gerçekleştirilen ve 15 Ağustos'ta başlayacak 3 günlük tatbikata, 45 ilden 500 arama kurtarma teknisyeni katılacak.

Marmara Depremi'nde insani yardım ve arama kurtarma alanında çalışmalar yapan ve çok sayıda afette görev alan İHH, Türkiye ve dünyada meydana gelebilecek doğal afetlere etkin müdahale için çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye genelindeki 2 bine yakın gönüllüsü bulunan İHH, AFAD'ın 2019 yılını "Afetlere Hazırlık Yılı" olarak ilan etmesinin ardından bu alandaki çalışmalarını artırdı.

Bu kapsamda İHH, afetlere karşı hazırlıkların test edileceği 3. Ulusal Tatbikatı'nı Bolu-Aladağlar mevkisinde gerçekleştirecek.

Arama kurtarma ekipleri, kurulan istasyonlarda arama kurtarma çalışmaları yapacak.

Ekiplerin gelişimini artırmak ve afet yönetim alanında daha etkin olabilmeleri amacıyla düzenlenen tatbikat kapsamında, bu gece saat 23.00'de verilecek alarmla tüm yurttan arama kurtarma ekipleri Bolu'ya intikal edecek. Afet alarmı verildikten sonra timler verilen koordinata gelecek. Ekipler, kayıt masasına akredite olup kendilerine verilen görevleri yerine getirecek.

Timler 5 farklı istasyonda yeteneklerini sınayacak. İple erişim, eğimli arazide kurtarma, havai hat kurtarma, pusula-GPS, arazi arama istasyonları kurulacak. Her ekip 10 kişiden oluşacak şekilde timlere ayrılacak. Afet planındaki gibi ekipler sahrada konaklayacak. Afet yönetim sistemi sahra tipinde olacak. Tüm iletişim telsiz ve koordinatlar üzerinden sağlanacak. Suda arama kurtarma ekibi gölette kurtarma tatbikatı yapacak.

Tatbikatta, afet yönetimi açısından Türkiye Afet Müdahale Planı'na entegre bir STK olarak kamu kurumlarıyla tam bir eşgüdüm halinde çalışmak, afet yönetim süreçlerinin tümünde etkin ve nitelikli, katma değeri yüksek işler üretmek hedeflenirken, aynı zamanda afetler konusunda farkındalık kazanılması, bilgi seviyesinin artması, afetlere dirençli bir toplum oluşmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.