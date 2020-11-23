  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bolu'da 5 ayda maske takmayan 4 bin 82 kişiye para cezası kesildi
Aktüel

Bolu'da 5 ayda maske takmayan 4 bin 82 kişiye para cezası kesildi

Yeniakit Publisher
2020-11-23 15:14:57 -
Bolu'da 5 ayda maske takmayan 4 bin 82 kişiye para cezası kesildi

BOLU (AA) - Bolu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 5 ayda maske takmadığı gerekçesiyle 4 bin 82 kişiye 3 milyon 673 bin 800 lira idari para cezası kesildi.

Artan Kovid-19 vakaları nedeniyle polis ve jandarma ekiplerince kent genelinde yapılan denetimler sürüyor.

Bu kapsamda kentin en işlek yerlerinden Karaçayır ve Atatürk Orman Parkı ile İzzet Baysal Caddesi'nde denetimlerini sıklaştıran polis ve bekçiler, vatandaşları maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyarıyor.

Doğal güzellikleriyle ünlü, her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği Abant ve Gölcük Tabiat Parkı ile Yedigöller Milli Parkı'nı sürekli denetleyen jandarma ekipleri, Hayat Eve Sığar (HES) kontrolünün ardından ziyaretçilerin buralara geçişine izin veriyor.

Karantinada olması gerektiği halde tatil için Bolu'ya gelen Kovid-19'lu vatandaşlar da yakalanarak ekiplerce karantina yurduna yerleştiriliyor.

Polis ve jandarma ekiplerince 5 ayda yapılan denetimlerde, maske takmayan ya da maskesini yanlış takan 4 bin 82 kişiye 3 milyon 673 bin 800 lira idari para cezası uygulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ceren Damar'ın katilinin dedesinden tepki çeken sözler!
Gündem

Ceren Damar'ın katilinin dedesinden tepki çeken sözler!

Sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi tarafından öldürülen Ceren Damar davasında tanık olarak dinlenen katilin dedesinin sözleri pes d..
Taksim Camii’nin bağrına bankamatik hançeri
Aktüel

Taksim Camii’nin bağrına bankamatik hançeri

İstanbul’un en işlek bölgelerinden Taksim’e inşa edilen cami, CHP’li İBB tarafından bankamatiklerle gölgelendi. İBB, Taksim Camii’nin ön böl..
Olay iddia! Melih Gökçek fena bombaladı: “Mansur Yavaş’ın uykuları kaçacak”
Siyaset

Olay iddia! Melih Gökçek fena bombaladı: “Mansur Yavaş’ın uykuları kaçacak”

Ankara eski Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından Mansur Yavaş hakkında dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Gökçek, "45 mil..
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay