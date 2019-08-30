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Bolu’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Bolu’da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlanırken, marşlar eşliğinde yürüyen 2’nci Komando Tugayı’na bağlı komandolar vatandaşlar tarafından uzun süre alkışlandı.

30 Ağustos 2019 Cuma 12:42
Bolu’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Bolu’da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlanırken, marşlar eşliğinde yürüyen 2’nci Komando Tugayı’na bağlı komandolar vatandaşlar tarafından uzun süre alkışlandı.


Bolu’da, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Resmi kutlama törenine Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Sabri Saldıroğlu ve vatandaşlar katıldı. Anıt Park’ta çelenk sunulmasıyla başlayan etkinlikler, Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen halk oyunları gösterisi, okunan şiirler ve resmi geçit töreniyle devam etti. Geçit töreninde, Bolu 2’nci Komando Tugay Komutanlığına bağlı komandoların marşlar eşliğinde İzzet Baysal Caddesi boyunca yürüyüşü, töreni izleyen vatandaşlar tarafından uzun süre alkışlandı.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 12:42
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