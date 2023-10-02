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Gündem Bölücü Terör Örgütüne eş zamanlı operasyonlar
Gündem

Bölücü Terör Örgütüne eş zamanlı operasyonlar

Yeniakit Publisher
2023-10-02 09:16:00 -

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütüne yönelik İstanbul ve Kırklareli'nden 26 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 20 şahsın gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölücü terör örgütüne yönelik İstanbul ve Kırklareli'nde 26 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda 20 şahsın gözaltına alındığı belirterek, "Teröristlerin ve onların işbirlikçilerinin nefeslerini keseceğiz" dedi.

Yerlikaya şu bilgileri verdi:

"İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, Bölücü Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda BTÖ’nün faaliyetlerinden tutuklu/hükümlü bulunan örgüt mensuplarına yardım toplayan; sözde kadro olarak tabir edilen örgüt mensuplarının saklanabileceği, barınabileceği güvenli evleri oluşturan şahıslar tespit edilmiş ve yakalanmalarına yönelik İstanbul’da 11 ilçemizde ve Kırklareli’nde 26 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. HDP il sözcüsü ve ilçe başkanlarının da aralarında bulunduğu 20 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Aziz milletimizin duaları ve destekleriyle, son terörist etkisiz hale getiriliseye kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir."

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