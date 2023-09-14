Bolu usulü bakla çullaması nasıl yapılır? Böyle bir lezzet hiç tatmadınız! Ezber bozan tarif, inanılmaz

Hem sebzelerin hem de et ve et ürünlerinin ayrı ayrı katkıları bulunur. Beslenme düzeninin tek tip besinlerden oluşmaması gerektiğini ifade eden uzmanlar, porsiyonlarda mutlaka hem proteine hem de sebzelere yer verilmesi gerektiğini belirtir. Ancak bazı kişiler için sebze yemek pek de iç açıcı bir seçenek değildir.

Et yemeklerine düşkün olan ancak sebze tüketmesi gerektiğinin de bilincinde olarak hareket edenlere, Bolu mutfağından tam da ağızlarına layık bir yemek önerisi geldi. Et yemekleri ile ünlü Bolu şehrine özgü bakla çullaması, sebze sevmeyenlerin bile vazgeçilmezleri arasına girecek. Peki, bakla çullaması nasıl yapılır? İşte yöresel lezzet bakla çullamasına ilişkin merak edilenler…

BOLU BAKLA ÇULLAMASI İÇİN GEREKEN MALZEMELER

Bolu’nun en meşhur lezzetleri arasında yer alan bakla çullaması, özellikle yöresel lezzetler yapan lokantaların menülerinde yer alır. Bakla çullamasını evde hazırlamak isteyenler için oluşturulmuş olan malzeme listesi ise şu şekildedir:

- 250 gram kuşbaşı et

- 1 kilogram taze bakla

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- 1 tane soğan

- Tereyağı

- Tuz

- Salça

- Yarım limonun suyu

BOLU USULÜ BAKLA ÇULLAMASI NASIL YAPILIR?

Sebze ve eti bir araya getiren bakla çullaması için öncelikle kuşbaşı etleri bir tencere ekleyin ve soğanlarınızı küp küp doğrayın. Doğradığınız soğanları bir miktar tereyağı ile birlikte etlerin bulunduğu tencereye ilave edin. Etleriniz kavrulurken baklaları temizleyin ardından da bol su ile yıkayın. Temizlediğiniz ve suyundan arındırdığınız baklaları boyuna olacak şekilde ortadan ikiye kesin. Baklaları geniş bir kabın içerisine alın ve üzerlerine bir miktar tuz ile yarım limonun suyunu ekleyin. Parçalamadan, bir süre ovduğunuz baklaları kavrulan etlerin arasına ilave edin. Karıştırdığınız yemeğinizin içerisine iki su bardağı kaynamış su ekleyin ve baklalar pişene kadar tencerenin kapağının kapalı olmasına özen gösterin. Hem et hem de bakla piştikten sonra yemeğinizi ocaktan alın ve sıcak olarak servis edin. (boluolay)