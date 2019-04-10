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Seçim 2019 Sayfası

Bolu halkı seferber oldu, Onur 8 saatte bulundu

Bolu’da dün saat 15.00 sıralarında okuldan çıktıktan sonra haber alınamayan 9 yaşındaki Onur Fahri Gören'in sosyal medyada fotoğrafıyla birlikte kayıp olduğu ihbarı üzerine yüzlerce kişi seferber oldu. Aramaya katılanların yine sosyal medya üzerinden bulundukları yerleri belirterek koordineli şekilde sürdürdükleri çalışmalar sonucu Onur Fahri Gönen saat 23.00 sıralarında bulunarak ailesine teslim edildi.

10 Nisan 2019 Çarşamba 06:31
Bolu halkı seferber oldu, Onur 8 saatte bulundu

Bolu Tabaklar Mahallesi’nde bulunan Sakarya İlkokulu’nda eğitim gören 3’üncü sınıf öğrencisi Onur Fahri Gören'den, dün saat 15.00 sıralarında okuldan çıktıktan sonra ailesi bir daha haber alamadı. Küçük çocuğun ailesi durumu akşam saatlerinde polise haber verdi. Polis ve gece bekçilerine telsizden anons geçilerek çocuğun kıyafetleri ve eşkali üzerinde duyarlı olunması yönünde talimat verildi. DHA'nın haberine göre; Onur Fahri Gören’in kaybolduğu sosyal medyada da fotoğrafıyla birlikte yayıldı. Saat 22.00 sıralarında Bolulu sosyal medya fenomeni Mahmut Alan da konuyu dile getirerek sosyal medya hesabından canlı yayına geçti. Canlı yayın kısa sürede yayıldı ve yarım saatte 55 bin kullanıcıya ulaştı. Polis ve yüzlerce vatandaş okul çevresindeki Tabaklar Mahallesi mevkiinde küçük Onur Fahri’yi bulmak için seferber oldu.

Sosyal medyadan koordine olup çocuğu aradılar

Vatandaşlar, sosyal medya üzerinden koordine olarak çocuğu aramaya başladı. Polis de bölgede bulunan metruk binalarda arama yaptı. Binlerce kişi de sosyal medya fenomeni Mahmut Alan’ın canlı yayınını izleyerek çocuğun bulunması için dua etti.

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Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 06:31
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