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Gündem Bolu Dağı'nda zincirleme kaza
Gündem

Bolu Dağı'nda zincirleme kaza

Yeniakit Publisher
2024-08-19 18:40:00 -
Bolu Dağı'nda zincirleme kaza

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kara yolunun İstanbul istikameti Kaynaşlı Darıyeri Hasanbey köyü mevkisinde 3 tır, 3 otomobil ve 1 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kaza sonucu tırlardan birinde çıkan yangında sürücü hayatını kaybetti, araçlardaki 7 kişi yaralandı.


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Öte yandan, Düzce Valisi Selçuk Aslan da bölgeye gelerek bilgi aldı.

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