Bolu Dağı’nda ulaşım rahat sağlanıyor
Tüm yurdu etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın aksamalara neden olduğu TEM Otoyolu ve D100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde ulaşım rahat sağlanmaya başlandı.
Bolu’da, kar yağışının etkisini yitirmesiyle birlikte TEM Otoyolu ve D100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde ulaşım rahat sağlanıyor. Karayolları ekipleri ise kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.
Bolu’da, geçtiğimiz hafta boyunca etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. TEM Otoyolu ve D100 Karayolu Bolu Dağı geçişlerinde trafiğin durmasına sebep olan kar yağışı etkisini azalttı. Kar yağışının durmasıyla birlikte güzergahta ulaşım rahat şekilde sağlanıyor.
Çalışmalar aralıksız devam ediyor
Karayolları ekipleri ise TEM Otoyolu ve D100 karayolu üzerinde yol genişletme çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Otoyol üzerinde bulunan köprülerde biriken karların araçların üzerine düşmemesi için zaman zaman polis ekipleri tarafından ulaşıma kapatılan güzergahta sürücüler alternatif yollara yönlendiriliyor.