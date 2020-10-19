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Aktüel Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor
Aktüel

Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor

Yeniakit Publisher
2020-10-19 13:23:17 -
Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor

DÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli ve Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu Düzce kesiminde etkili sağanak ve sis nedeniyle görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü.

D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinin Düzce kesimlerinde etkili olan sağanak ve sis, görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Kara yolunda zaman zaman sis nedeniyle ve Bakacak, Karanlıkdere ve Taşaltı mevkilerinde görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tünel viyadükleri ve tünel kesiminde de yoğun sis etkili oluyor.

Otoyoldaki elektronik levhalar ile sürücüler yoğun sise karşı tedbirli olmaları yönünde bilgilendiriliyor.

Bölgede etkili olan sağanak da ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Bazı sürücüler araçlarının flaşörlerini yakarak kara yolunda seyrediyor.

Bölgede ring halinde bulunan polis ve kara yolları ekipleri, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.


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