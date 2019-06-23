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Bolu Dağı'nda kimyasal madde sızdı... Faciadan dönüldü!

Düzce'de hidroklorik asit yüklü tanker ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle kapatılan D-100 kara yolu Bolu Dağı mevkisi Ankara istikameti, yapılan çalışmanın ardından trafiğe açıldı

23 Haziran 2019 Pazar 07:05
Bolu Dağı'nda kimyasal madde sızdı... Faciadan dönüldü!

Alınan bilgiye göre, Recep Akbal idaresindeki otomobil, D-100 kara yolunun Taşaltı mevkisi Ankara istikametinde, aynı yönde seyreden Tuncay İşalan yönetimindeki hidroklorik asit yüklü tanker ile çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Akbal yaralandı. AA'nın haberine göre; 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı.

Bu sırada, D-100 kara yolunun Ankara istikameti, tankerdeki hidroklorik asit sızıntısına önlem olarak Kaynaşlı Dörtyol mevkisinden trafiğe kapatıldı. Yolu kullanmak isteyen sürücüleri Anadolu Otoyolu'na yönlendiren emniyet ekipleri, sızan asitten etkilenmemek için gaz maskesi taktı.

AFAD ekibinin yaptığı incelemenin ardından tankerdeki asit, başka bir tankere aktarıldı. Hidroklorik asidin döküldüğü yolun ve çevresinin kara yolları ekiplerince temizlenmesi sonrası D-100 kara yolunun Ankara istikameti trafiğe açıldı.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 07:05
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