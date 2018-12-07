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Bolu Dağı'nda kar yağışı ulaşımı felç etti

Bolu Dağı'nda etkili olan kar yağışı nedeniyle uçuruma yuvarlanan minibüs, düştüğü yerden vinçle çıkarıldı.

07 Aralık 2018 Cuma 16:16
Bolu Dağı'nda kar yağışı ulaşımı felç etti

Bolu Dağı'nda sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, aralıksız devam ediyor. Kar yağışı ve yoğun sis nedeniyle trafikte aksamalar olsa da Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmasıyla yollar açık tutuluyor.

Yolda zaman zaman maddi hasarlı trafik kazaları da meydana geldi. Bir minibüs Bolu Dağı'nın Karanlıkdere mevkiinde kontrolden çıkarak yaklaşık 10 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Minibüs bulunduğu yerden vinçle çıkarıldı.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 16:16
  1. Bolu Dağı geçişleri
  2. Kar yağışı
  3. ulaşım sıkıntısı
  4. kaza

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